Trump ultimatum a Maduro | Lascia il Venezuela se vuoi salvarti

Gli Stati Uniti hanno confermato di aver avuto un contatto diretto con Nicolás Maduro, ma il dialogo sembra essersi arenato. Il presidente Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell’ Air Force One, ha ammesso la telefonata ma senza fornire dettagli: «Non voglio commentare. È stata una telefonata», ha detto in modo laconico. Secondo quanto riportato dal Miami Herald, Washington sarebbe pronta a lanciare attacchi di terra in Venezuela, qualora la crisi non trovasse una soluzione immediata. Le fonti citate dal quotidiano descrivono posizioni «inconciliabili» fra la Casa Bianca e il regime chavista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

