Trump ultimatum a Maduro | Lascia il Venezuela se vuoi salvarti

Gli Stati Uniti hanno confermato di aver avuto un contatto diretto con Nicolás Maduro, ma il dialogo sembra essersi arenato. Il presidente Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell’ Air Force One, ha ammesso la telefonata ma senza fornire dettagli: «Non voglio commentare. È stata una telefonata», ha detto in modo laconico. Secondo quanto riportato dal Miami Herald, Washington sarebbe pronta a lanciare attacchi di terra in Venezuela, qualora la crisi non trovasse una soluzione immediata. Le fonti citate dal quotidiano descrivono posizioni «inconciliabili» fra la Casa Bianca e il regime chavista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trump, ultimatum a Maduro: “Lascia il Venezuela se vuoi salvarti”

Leggi anche questi approfondimenti

Sale la tensione tra USA e Venezuela. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe lanciato un ultimatum diretto a Nicolás Maduro: «Dimettiti o gli Stati Uniti potrebbero usare la forza». - facebook.com Vai su Facebook

L'ultimatum aereo di Trump lascia il Venezuela in isolamento aereo ? l.euronews.com/MvTl Vai su X

Trump, ultimatum a Maduro: “Lascia il Venezuela se vuoi salvarti” - Gli Stati Uniti hanno confermato di aver avuto un contatto diretto con Nicolás Maduro, ma il dialogo sembra essersi arenato. Secondo thesocialpost.it

Trump a Maduro: lascia il Venezuela e nessuno si farà male - Secondo Cnn, nella telefonata il presidente venezuelano si sarebbe detto pronto a dimettersi entro 18 mesi, Washington offre un salvacondotto per accelerare i ... Riporta huffingtonpost.it

Donald Trump avrebbe lanciato un ultimatum a Maduro: «Lascia il potere» - Secondo fonti citate dal Miami Herald, e riprese dai media internazionali, il presidente statunitense avrebbe intimato al leader venezuelano di abbandonare il Paese – Aumenta la pressione sul tema del ... Si legge su cdt.ch

Maduro riappare. Ultimatum di Trump: «Vattene dal Venezuela se vuoi salvarti» - E il ministro della Guerra usa la tartaruga Franklin per minacciare i narcos ... Si legge su corriere.it

Trump: Chiusura dello Spazio Aereo Venezuelano, Ipotesi Incontro con Maduro e Altre Controverse Decisioni Presidenziali - Sabato 29 novembre 2025 è stata una giornata ricca di annunci e decisioni significative per la presidenza degli Stati Uniti, con implicazioni ... Come scrive dailyexpress.it

Venezuela, Trump smentisce i media: “Non ho deciso di attaccare”. Maduro non si fida e chiede aiuto a Putin e armi a Cina e Iran - Roma, 31 ottobre 2025 – Dopo le indiscrezioni della stampa sulla decisione di Donald Trump di attaccare siti militari del Venezuela, è lo stesso presidente degli Stati Uniti a intervenire per smentire ... Da quotidiano.net