Trump lancia l' ultimatum a Maduro | Dimettiti e lascia il paese

Donald Trump ha confermato le indiscrezioni di New York Times, Miami Herald e Wall Street Journal, che nei giorni scorsi avevano scritto dell'esistenza di una chiamata con Maduro avente come oggetto il futuro del Venezuela e dello stesso Maduro. Pur avendo rifiutato di entrare nel merito della telefonata, descritta nella maniera più asettica possibile - "non è andata né bene né male" -, Trump ha voluto rassicurare i presenti e gli ascoltatori: un'invasione del Venezuela non sarebbe imminente. Ciononostante, tra taglie, sanzioni e pressing militare, Maduro ha poco da festeggiare. L'ultimatum di Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump lancia l'ultimatum a Maduro: "Dimettiti e lascia il paese"

