Trump lancia il sito che giudica i giornalisti | ecco la lista dei traditori dei media

La Casa Bianca ha aggiunto una nuova sezione al suo sito ufficiale che segna un punto di svolta nel rapporto tra potere politico e informazione negli Stati Uniti. La pagina, lanciata sotto l’amministrazione Trump, è dedicata esclusivamente a identificare e criticare pubblicamente testate giornalistiche e singoli reporter accusati di distorcere o esagerare le notizie riguardanti il presidente Donald Trump. La sezione si apre con una dichiarazione programmatica a caratteri cubitali: Fuorviante. Di parte. Smascherato. Un manifesto che non lascia spazio a interpretazioni sulla missione del nuovo progetto digitale della presidenza americana. 🔗 Leggi su Screenworld.it

