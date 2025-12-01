Trump ha già in mente il nuovo presidente della Fed

Lidentita.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verso la fine dell'era ultra-rigorista di Powell. Tutte le strade portano a Kevin Hassett. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

trump ha gi224 in mente il nuovo presidente della fed

© Lidentita.it - Trump ha già in mente il nuovo presidente della Fed

Altri contenuti sullo stesso argomento

Mark Epstein: “Mio fratello non si è suicidato. Le mail confermano che Trump ha mentito” - “Spero e credo che queste nuove informazioni possano essere utili a chiarire le circostanze dell’omicidio di mio fratello”. Come scrive blitzquotidiano.it

Trump: «Il Nobel? Lo daranno a qualcuno che non ha fatto niente. Io ho risolto 7 guerre, con Gaza forse 8» - Lo daranno a qualcuno che ha scritto un libro sulla mente di Donald Trump» e questo «sarebbe un grande insulto al ... Da ilmessaggero.it

Allenata per vincere, AI mente come Trump - Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Secondo corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Ha Gi224 Mente