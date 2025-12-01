Trump e le minacce a Maduro | Se vuoi salvarti dimettiti e lascia il Venezuela Da Caracas telefonano alla Casa Bianca ma nessuno risponde

Il passaggio sicuro a Nicolas Maduro, alla moglie e al figlio fuori dai confini del Venezuela in cambio delle dimissioni immediate. È questa la proposta, che tanto assomiglia a una minaccia, presentata dal presidente americano Donald Trump nella sua telefonata con il presidente del Paese sudamericano, poco prima di intimargli ufficialmente la chiusura dello spazio aereo. Lo ha rivelato il Miami Herald, secondo cui quello della Casa Bianca è stato un messaggio espresso in questi termini: « Puoi salvare te stesso e le persone a te più vicine solo se lasci subito il Paese». Proposta rispedita al mittente da Maduro, che attende un intensificarsi delle operazioni anti-narcos. 🔗 Leggi su Open.online

