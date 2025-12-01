Trump conferma la telefonata con Maduro Per i media statunitensi ha fatto pressioni sul presidente del Venezuela per abbandonare al più presto il Paese

Donald Trump ha ammesso ciò che da giorni circolava come indiscrezione: il presidente americano ha parlato al telefono con Nicolás Maduro. Lo ha fatto in modo quasi svogliato, a bordo dell’Air Force One, limitandosi a un “la risposta è sì” e a una chiosa altrettanto asciutta: “Non direi che sia andata bene o male. È stata una telefonata”. Dichiarazioni che non chiariscono il contenuto del colloquio, ma arrivano in un momento in cui Washington ha intensificato la pressione su Caracas, avvertendo che nuovi attacchi contro organizzazioni del narcotraffico potrebbero scattare “molto presto” e invitando le compagnie aeree a considerare chiuso lo spazio aereo venezuelano. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

