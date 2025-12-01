Trump conferma la fiducia ad Hagseth

5.18 Trump ha detto di non conoscere le accuse riguardo all'ordine attribuito al segretario alla Difesa Hegseth di "non lasciare sopravvissuti" nell'attacco a una nave della droga a set tembre. "Non ne so nulla,(Hagset ndr) ha detto di non aver dato tale ordine e gli credo".In risposta ai giornalisti sull'Air Force One, Trump ha aggiunto: "Non l'avrei voluto e Pete ha detto che non è successo. Indagherò", smentendo così il Washington Post e confermato la fiducia in Hegseth.Tuttavia,ha aggiunto, "indagherò". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

