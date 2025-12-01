Truffata con un messaggio perde 10mila euro in un attimo | allarme in Italia vi raggirano così

Un nuovo caso di truffa online colpisce l’entroterra di Senigallia, dove una cittadina si è vista sottrarre quasi 10mila euro dal proprio conto corrente a seguito di un sofisticato raggiro informatico. L’episodio ha riacceso l’attenzione sulle tecniche di smishing, sempre più diffuse anche in Italia. Il modus operandi dei truffatori: il falso SMS bancario. La vicenda ha avuto inizio con la ricezione di un SMS che segnalava un presunto pagamento mai effettuato, per un importo vicino ai quattromila euro. Spaventata dalla cifra, la vittima ha contattato il numero indicato nel messaggio, certa di parlare con il servizio antifrode della propria banca. 🔗 Leggi su Tvzap.it

