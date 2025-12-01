Trovo orribile che l’Intelligenza Artificiale possa creare un attore il fustigatore James Cameron contro l’invasione

Trovo orribile che l’Intelligenza Artificiale possa creare un attore”. James Cameron oramai è diventato un fustigatore della contemporaneità di Hollywood. Dopo aver sparato a zero su Netflix e la sua politica di cancellazione graduale dell’esperienza della sala cinematografica, il regista di Avatar ha voluto smorzare ogni entusiasmo per l ’Intelligenza Artificiale che crea dal nulla attori e attrici. In una intervista rilasciata alla CBS, Cameron ha spiegato che anche prima dell’invenzione dell’AI generativa alcuni addetti ai lavori a Hollywood pensavano che lui, durante la lavorazione di Avatar (2005), attraverso la computer grafica, stesse per sostituire gli attori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Intelligenza Artificiale: xAI di Musk punta al raddoppio della valutazione (200 mld dollari) - Elon si scusa per le risposte estremiste: "Comportamento orribile" - A luglio ha raccolto 10 miliardi di dollari tramite prestiti e investimenti in liquidità, e a giugno ha venduto azioni per 300 milioni di dollari in un'offerta secondaria. Come scrive affaritaliani.it

