Non è durato neanche 24 ore il caso dell’ omicidio di un uomo di 36 anni di origine indiana, trovato senza vita l’altrasera davanti ad una casa di campagna in Strada della Torre, nel comune di Pontinia, in provincia di Latina. Un territorio, quello pontino, a forte vocazione agricola, dove nel mese di giugno di ormai due anni fa si registrò la tragica vicenda di Satnam Singh, il bracciante indiano spirato dopo aver perso un braccio in un incidente sul lavoro. Questa volta, tuttavia, la professione della vittima non c’entra nulla con la sua morte. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita all’esterno dell’abitazione di alcuni suoi connazionali, i quali hanno chiamato il 118 che, a sua volta, ha richiesto l’intervento dei carabinieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Trovato senza vita fuori da un'abitazione. Fermato dai carabinieri il proprietario della casa