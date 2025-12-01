È stato ritrovato in una zona boschiva nei pressi di Maribor, in Slovenia, il corpo senza vita di Stefanie Pieper, la giovane influencer austriaca di 31 anni scomparsa una settimana fa da Graz, in Austria. Le autorità sono arrivate sul luogo grazie alla collaborazione dell’ ex fidanzato, principale sospettato, che nelle ultime ore avrebbe ammesso l’omicidio. L’uomo ha fornito dettagli sul crimine e sul nascondiglio della vittima. Secondo quanto ricostruito dai media locali, Stefanie sarebbe stata strangolata dall’ex compagno. Il corpo è stato poi chiuso in una valigia e sepolto nel bosco oltreconfine, in territorio sloveno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Trovata morta così, orribile”. L’influencer era scomparsa da giorni: quello che le hanno fatto è agghiacciante