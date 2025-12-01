Troppo Pietracuta Espugnato il ’Caselli’
sant’agostino 1 pietracuta 3: Costantino, Sarti, Roda, Ascanelli, Checchi, Iazzetta, Anostini, Lenzi, Vanzini, Pierfederici, Frignani. A disposizione: Sotto, Fedozzi, Fiore, Tassinari, Ginesi, Pinca, Bevilacqua, Lisanti. All: Biagi PIETRACUTA: Amici, Fabbri, Faeti, Capicchioni, Pasolini, Cevoli, Sapori, Mani, Osavande, Zannoni, Giacopetti. A disposizione: Giardini, Valentini, Valli Casadei, Sensoli, Bernardi, Nunez Mastroianni. All: Roberto Cevoli Arbitro: Luigi Ascione della sezione di Torre del Greco Reti: 37’ p.t. Osavande (P), 60’ s.t. Zannoni (P), 65’ s.t. Pierfederici (S), 69’ s.t. Cevoli (P) Il Sant’Agostino cade contro il Pietracuta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
