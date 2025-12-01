Troppi lavori in strada a Bari la protesta dei commercianti | Così ci fate chiudere
Non solo i cantieri in partenza per il Brt. Ma anche i lavori dei sottoservizi, a Bari, stanno mandando in crisi il commercio nel Municipio II, in particolare in corso Benedetto Croce. A lanciare. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
ALBERO DI NATALE, MONTAGGIO SOSPESO: TROPPI ARREDI E FOLLA IN PIAZZA PORTANOVA I lavori di montaggio del grande albero di Natale in piazza Portanova sono stati sospesi questa mattina non per un intervento diretto della Polizia Municipale, - facebook.com Vai su Facebook
Bari, ritardi infiniti per i lavori in Piazza Moro: vacilla il termine del 20 dicembre - Gli esercenti della zona sempre più in difficoltà, ma l’amministrazione preme per liberare almeno la recinzione che insiste sulle ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it
Bari, al via i lavori da 223 milioni per la «Camionale» - Al via, con le prime attività di bonifica bellica, i lavori per la realizzazione della Camionale o “Porta del Levante” di Bari, uno dei progetti più importanti per il capoluogo, un’opera da 223 milion ... ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com scrive
A Bari partiti lavori su via Argiro, cantiere fino a maggio - E' stato aperto stamattina il cantiere per la riqualificazione di via Argiro, nel centro di Bari, che interesserà anche gli isolati ad angolo con le traverse di via Putignani e via Calefati. Lo riporta ansa.it