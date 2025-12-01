Trofeo N5 Italia – Il girone Terra a Bizzozzero e Tosetto
Grazie ai 13 punti conquistati al Rally del Brunello, tenutosi sabato 29 novembre, David Bizzozzero e Denis Tosetto sono stati i migliori sui fondi sterrati con la DS3 N5 arancione. David Bizzozero, navigato da Denis Tosetto, alla guida della sua DS3 N5 arancio, si aggiudica il girone Terra del Trofeo N5 grazie ai i 13 punti . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Contenuti che potrebbero interessarti
Roseto, “salvare il Trofeo Lido delle Rose: Fratelli d’Italia raccoglie l’appello - facebook.com Vai su Facebook