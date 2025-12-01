Tris tricolore e record Panizza sempre più re
C’è la firma di Andrea Panizza sui campionati italiani di Indoor Rowing andati in scena a Terni. L’atleta lecchese, campione mondiale 2025 e vicecampione olimpico 2024, chiude il weekend con un tris di successi sulla distanza dei 500 (nuovo record italiano 1.11.8), 1000 e 2000 metri, con la soddisfazione di aver firmato anche l’Open Explosive Power, gara extra programma sui 200 metri. "Sono molto felice per questo fine settimana di successi che arriva a conclusione di un anno estremamente positivo – ha dichiarato l’azzurro delle Fiamme Gialle –. Queste vittorie indoor arrivano alla vigilia del mio primo raduno preparatorio a Piediluco e rappresentano un bel segnale di continuità in vista di un’intensa stagione 2026". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
