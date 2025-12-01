Triple H | La puntata di Raw di stasera sarà epica

Triple H ha promesso un episodio “epico” di WWE RAW stasera. Lo show di punta della compagnia affronterà le conseguenze del PLE “Survivor Series WarGames” dello scorso fine settimana. Dopo Survivor Series, il “Chief Content Officer” della WWE è intervenuto al dibattito post-spettacolo, dove ha affermato: “Così tante domande, Così tante cose senza risposta. Chi era l’uomo mascherato? Tutte le domande che vorresti non avessero risposta sono lì davanti a te. Lunedì sera sarà epico”, ha detto Triple H Wargames è stato caratterizzato dall’omonimo Match maschile. Gli ultimi momenti dell’incontro hanno visto un uomo mascherato con cappuccio entrare nella gabbia e dare il colpo (un Superkick e uno Stomp) che ha portato al successivo schienamento nei confronti di CM Punk, consentendo a Bron Breakker di colpire con la sua spear lo stesso Punk e regalare la vittoria alla sua squadra. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

