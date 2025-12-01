Trionfo del Gruppo Vocale Garda Trentino al Concorso Guido d’Arezzo 2025

Successo straordinario per il Gruppo Vocale Garda Trentino, diretto da Enrico Miaroma, al 42° Concorso Polifonico Nazionale “Guido d’Arezzo”. Il coro conquista tutti i principali riconoscimenti: Primo premio musica sacra. Primo premio musica profana. Premio speciale Feniarco per la miglior esecuzione di un brano contemporaneo, grazie a Virgo Dei Genitrix di Paolo Orlandi. Grazie a questo risultato accede al Gran Premio Corale Italiano. L’edizione 2025 ha riunito circa 170 coristi da tutta Italia, con la partecipazione di sei cori provenienti da Cosenza, Verona, Perugia, Val di Sole, Riva del Garda e Messina. 🔗 Leggi su Lortica.it

