Trionfo del Gruppo Vocale Garda Trentino al Concorso Guido d’Arezzo 2025
Successo straordinario per il Gruppo Vocale Garda Trentino, diretto da Enrico Miaroma, al 42° Concorso Polifonico Nazionale “Guido d’Arezzo”. Il coro conquista tutti i principali riconoscimenti: Primo premio musica sacra. Primo premio musica profana. Premio speciale Feniarco per la miglior esecuzione di un brano contemporaneo, grazie a Virgo Dei Genitrix di Paolo Orlandi. Grazie a questo risultato accede al Gran Premio Corale Italiano. L’edizione 2025 ha riunito circa 170 coristi da tutta Italia, con la partecipazione di sei cori provenienti da Cosenza, Verona, Perugia, Val di Sole, Riva del Garda e Messina. 🔗 Leggi su Lortica.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Gruppo Editoriale Tv7. . TRIONFO DI STEFANI: “SARÒ IL SINDACO DEL VENETO” - Nessuna sorpresa dalle urne: Alberto Stefani è il nuovo Presidente della Regione e succede a Luca Zaia. Ma il voto in Veneto certifica anche il successo della Lega su Fratell - facebook.com Vai su Facebook