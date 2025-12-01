Trevisani elogia la prestazione del capitano | Lautaro mostruoso col Pisa ma l’Inter deve dare continuità alle risposte
Inter News 24 Trevisani ha commentato la prestazione di Lautaro e l’approccio dell’Inter alla stagione, con un occhio alle sconfitte recenti. Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Riccardo Trevisani ha commentato la prestazione da protagonista di Lautaro Martinez nel 2-0 contro il Pisa, sottolineando l’importanza del suo ruolo nella squadra. «Lautaro è stato un mostro a Pisa, è il capocannoniere del campionato. Ha mostrato la voglia di allontanare le polemiche di queste settimane», ha dichiarato il giornalista, aggiungendo che, essendo il capitano, il giocatore più importante e il più pagato della squadra, le critiche sono inevitabili quando non segna, specialmente in partite cruciali come quelle contro Milan e Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Internews24.com
