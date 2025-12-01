Trento regina d’Italia | è la città dove si vive meglio per la qualità della vita
Trento riconquista il primo posto nella classifica annuale della Qualità della Vita stilata da “Il Sole 24 Ore”, edizione 2025. Un ritorno al vertice che premia un territorio capace di unire servizi efficienti, equilibrio sociale e una forte attenzione all’ambiente, confermandosi come una delle. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Province italiane, Trento è la regina per qualità della vita. Scala di un posto la classifica del Sole 24 ore pubblicata oggi, Bolzano sale al secondo posto, terza Udine - facebook.com Vai su Facebook
Lo studio del @sole24ore sulla "Qualità della #vita" segna il ritorno alla vittoria della provincia di Trento: già incoronata regina dell’Indice di Sportività 2025 e di Ecosistema Urbano, Trento svetta in un podio tutto alpino di teste di serie dell’indagine: Bolzano è Vai su X
Sole 24ore, è Trento la regina dello sport - Trento torna a vincere l'Indice di Sportività 2025, realizzato dalla divisione Sport di Pts e pubblicato dal Sole 24 Ore di lunedì 22 settembre nell'ambito del progetto ... Lo riporta msn.com