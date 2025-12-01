Trento Bolzano e Udine | la classifica della qualità della vita in Italia

Una cosa è certa: si vive meglio al Nord Italia rispetto al Centro-Sud se dieci città su dieci, nella classifica de Il Sole24Ore sulla qualità di vita, vede i primi dieci capoluoghi appartenere a città settentrionali. Nel dettaglio, poi, si sta ancora meglio in posti di montagna dal momento che il primato italiano del 2025 spetta a Trento, seguita a stretto giro da Bolzano che si piazza in seconda posizione. Al terzo posto si piazza Udine. La top ten italiana. Come dicevamo, nella top ten troviamo solo città del Nord: al quarto posto Bologna (che guadagna quattro posizioni rispetto al 2024), quinta Bergamo (-4), sesto posto Treviso (ben 18 posizioni scalate), settima Verona, ottava Milano (+4), nona Padova (+16) e decima Parma (+16 posizioni rispetto al 2024). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trento, Bolzano e Udine: la classifica della qualità della vita in Italia

