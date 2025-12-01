Trentin nella storia | vince il campionato italiano rally su terra a soli 18 anni
Impresa del veneto, a cui basta il 4° posto a Montalcino, dopo le due vittorie a San Marino e al Vermentino. Ora punta a brillare anche nel Mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
