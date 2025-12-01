Trecento chili di droga sul Tir dalla Spagna | quattro arresti a Milano
I carabinieri della Compagnia Duomo, nei pressi di porta Garibaldi a Milano, hanno notato un tir con una targa spagnola sospetta. Hanno così deciso di seguirlo fino nella Bergamasca dove, in un capannone industriale dismesso, hanno visto l'autista e tre uomini scaricare alcuni pesanti sacchi. Quando sono intervenuti, con i colleghi di Bergamo, i militari hanno trovato 258 chili di hashish, suddivisi in panetti, che erano stati nascosti in un sottofondo del mezzo. Sono così stati arrestati un 54enne, ovvero il conducente del Tir proveniente da Alicante, e tre bergamaschi di 28, 29 e 32 anni, incensurati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Argomenti simili trattati di recente
Èlivebresciatv. . 24 ordinanze di custodia cautelare, sequestri per 3 milioni, 1.300 chili di droga movimentati con basi logistiche anche a Rovato e Palazzolo. La cooperazione internazionale è stata fondamentale per sgominare una banda albanese dedita al tr - facebook.com Vai su Facebook
Trecento chili di droga sul Tir, quattro arresti a Milano - I carabinieri della Compagnia Duomo, nei pressi di porta Garibaldi a Milano, hanno notato un tir con una targa spagnola sospetta. Segnala ansa.it
Milano, in un tir spagnolo nascosti 258 chili di hashish - Il veicolo pesante seguito da Milano sino nella provincia di Bergamo dove è scattato il blitz ... Lo riporta ilgiorno.it
A casa 3 quintali di droga, arrestato 38enne a Serino - Trecento chili di droga e altre sostanze psicotrope sono state sequestrate a Santa Lucia di Serino, in provincia di Avellino, da una pattuglia del Nucleo di polizia economico- Lo riporta ilmattino.it
Tir va in fiamme al casello e il conducente fugge nei campi: all’interno i Vigili del fuoco ci trovano 200 chili di droga - La Polizia stradale era intervenuta, assieme ai Vigili del fuoco, per un autocarro in ... Come scrive blitzquotidiano.it
Incendio al casello dell'A12, nel tir andato in fiamme recuperati 210 chili di droga - Prima le scintille, poi un uomo in fuga e l'incendio alla barriera del casello dell'autostrada A12 Roma- Si legge su romatoday.it
Arrestato autista di tir, aveva nascosto 1.2 chili di cocaina - L'autista di un tir proveniente dall'Austria è stato arrestato dalla polizia del Commissariato del Brennero e della Sezione antidroga della Squadra mobile della Questura di Bolzano, che, dopo un contr ... Da msn.com