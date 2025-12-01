I carabinieri della Compagnia Duomo, nei pressi di porta Garibaldi a Milano, hanno notato un tir con una targa spagnola sospetta. Hanno così deciso di seguirlo fino nella Bergamasca dove, in un capannone industriale dismesso, hanno visto l'autista e tre uomini scaricare alcuni pesanti sacchi. Quando sono intervenuti, con i colleghi di Bergamo, i militari hanno trovato 258 chili di hashish, suddivisi in panetti, che erano stati nascosti in un sottofondo del mezzo. Sono così stati arrestati un 54enne, ovvero il conducente del Tir proveniente da Alicante, e tre bergamaschi di 28, 29 e 32 anni, incensurati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Trecento chili di droga sul Tir dalla Spagna: quattro arresti a Milano