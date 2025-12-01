Trecento chili di droga su un camion 4 arresti nella Bergamasca

IL BLITZ. Quattro in manette, la droga su un tir proveniente dalla Spagna e seguito fino a Bergamo in un capannone dismesso di Suisio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Trecento chili di droga su un camion, 4 arresti nella Bergamasca

Argomenti simili trattati di recente

