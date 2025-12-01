Trecento chili di droga su un camion 4 arresti nella Bergamasca

Ecodibergamo.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL BLITZ. Quattro in manette, la droga su un tir proveniente dalla Spagna e seguito fino a Bergamo in un capannone dismesso di Suisio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

trecento chili di droga su un camion 4 arresti nella bergamasca

© Ecodibergamo.it - Trecento chili di droga su un camion, 4 arresti nella Bergamasca

Argomenti simili trattati di recente

trecento chili droga camionTrecento chili di droga su un camion, 4 arresti nella Bergamasca - Quattro in manette, la droga su un tir proveniente dalla Spagna e seguito fino a Bergamo in un capannone dismesso. Riporta msn.com

trecento chili droga camionIl camion che girava per le strade del centro di Milano con circa 300 kg di hashish: arrestati in quattro - I carabinieri di Milano e Bergamo hanno anche sequestrato due armi clandestine e una pistola spara spray urticante. Come scrive milanotoday.it

trecento chili droga camionMette a disposizione camion per importare cocaina ed eroina dall’estero: arrestato imprenditore di 57 anni - Un 57enne di Verdellino (Bergamo) è tra i 24 arrestati dalla guardia di finanza di Brescia per un'inchiesta sul traffico internazionale di sostanze stupefacenti ... Lo riporta fanpage.it

trecento chili droga camionTraffico di droga, a Ventimiglia polizia ferma camion con 230kg di cocaina - Un carico di 230 chilogrammi di cocaina è stato sequestrato dalla polizia di frontiera al valico autostradale di Ventimiglia. Lo riporta msn.com

Un camion con 157 chili di cocaina. Blitz della finanza, tre arrestati: il carico era partito dalla Spagna - Un ingente quantitativo di cocaina, in grado di fruttare sul mercato un guadagno di svariati milioni di euro: 157 chili di polvere bianca, suddivisa in 130 panetti, sono stati sequestrati dalla ... Da ilrestodelcarlino.it

trecento chili droga camionTraffico di cocaina, arrestato un camionista a Ventimiglia con 230 chili di droga - La polizia di frontiera di Ventimiglia ha arrestato un uomo di cittadinanza slovacca che guidava un tir in cui erano nascosti 230 chili di cocaina ... Scrive ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Trecento Chili Droga Camion