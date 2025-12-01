Tre morti in auto verso il lavoro Operai per una ditta del Pavese
Avevano cominciato da pochi giorni a lavorare nel cantiere sardo per la costruzione di un ponte sul rio Figu Niedda in provincia di Tortolì, capoluogo insieme a Lanusei della provincia dell’Ogliastra. I tre operai egiziani, due trentatreenni e un trentaseienne, sono morti nell’ incidente avvenuto ieri alle 11.10 all’altezza del ponticello di S’Othai, due chilometri a valle dell’abitato. Tutti domiciliati a Villagrande, i loro nomi erano Thamer Hamouda Ramzy Shehabeld, Ahmed Tafrih Ghandoyr Ahmed Sharweda e Rizk Mohamed, quest’ultimo è il trentaseienne. Dipendenti di una ditta edile di Pavia, vengono ricordati da chi abita nelle vicinanze come "grandi lavoratori, celeri e professionali". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"Sono morti tutti". Italia, auto precipita da un ponte. È strage - facebook.com Vai su Facebook
Auto precipita da un ponte: tre morti in Sardegna. L'incidente stradale a Villagrande Strisaili. Per cause in fase di accertamento la vettura nell'affrontare una curva all'ingresso del ponticello è finita fuori strada, facendo un volo di una decina di metri. #ANSA Vai su X
TRAGEDIE Auto precipita da un ponte: tre vittime in Sardegna. Nel Chietino altri tre morti in un frontale - Tre uomini di origine nordafricana, sono morti nella loro auto precipitata e tre donne, sono morte in uno scontro frontale. Lo riporta msn.com
Con l’auto giù dal dirupo: morti tre operai - E dopo un volo di qualche metro l'auto è finita in fondo a un burrone, semi- Secondo laprovinciapavese.gelocal.it
Tre morti dopo lo schianto fra due auto sulla Fondovalle Sangro, strada chiusa in entrambe le direzioni - L'incidente sulla strada statale 652 nel territorio di Atessa, nei pressi del distributore Res; i soccorritori stanno ancora operando ... Lo riporta chietitoday.it