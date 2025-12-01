tre morti in auto verso il lavoro operai per una ditta del pavese

Avevano cominciato da pochi giorni a lavorare nel cantiere sardo per la costruzione di un ponte sul rio Figu Niedda in provincia di Tortolì, capoluogo insieme a Lanusei della provincia dell’Ogliastra. I tre operai egiziani, due trentatreenni e un trentaseienne, sono morti nell’ incidente avvenuto ieri alle 11.10 all’altezza del ponticello di S’Othai, due chilometri a valle dell’abitato. Tutti domiciliati a Villagrande, i loro nomi erano Thamer Hamouda Ramzy Shehabeld, Ahmed Tafrih Ghandoyr Ahmed Sharweda e Rizk Mohamed, quest’ultimo è il trentaseienne. Dipendenti di una ditta edile di Pavia, vengono ricordati da chi abita nelle vicinanze come "grandi lavoratori, celeri e professionali". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

