Tre italiani feriti dai coloni

Seppur in una grande, nebulosa incertezza la tregua sembra reggere a Gaza, mentre la tensione sale invece vertiginosamente in Cisgiordania dove i coloni israeliani si fanno sempre più aggressivi e dove gli scontri con i palestinesi sono quasi quotidiani. Ultime dal fronte di questa guerra-non guerra: tre attivisti italiani, due uomini e una donna, aggregati ad una organizzazione palestinese sono stati assaliti, picchiati, minacciati e derubati di telefoni, passaporti, oggetti personali vicino a Gerico da coloni israeliani mascherati. "Wake up", italians, svegliatevi italiani, poi giù pugni, calci, bastonate soprattutto ad uno dei ragazzi del gruppo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tre italiani feriti dai coloni

Altre letture consigliate

Cisgiordania, cooperanti italiani aggrediti e feriti dai coloni. Tajani: "Israele li fermi" Netanyahu chiede la grazia al presidente Herzog, proteste. Bombe su Gaza, 356 uccisi dopo la tregua. Il papa: "Israele non vuole i 2 Stati, ma è l'unica soluzione" #Cisgiordani - facebook.com Vai su Facebook

Le parole di condanna di Tajani per i 3 italiani feriti dai coloni israeliani in #Cisgiordania non bastano. Il #governoMeloni invece di stringere le mani ai criminali di guerra convochi alla Farnesina l’ambasciatore dí #Netanyahu. #Palestina #Gaza Vai su X

Cisgiordania, tre attivisti italiani feriti dai coloni israeliani. Netanyahu chiede a Herzog la grazia per sé stesso - Secondo le fonti, circa dieci coloni israeliani mascherati hanno fatto irruzione nella residenza degli attivisti all'alba, li hanno picchiati e hanno rubato effetti personali, tra cui passaporti e tel ... Come scrive editorialedomani.it

Palestina, tre attivisti italiani feriti in Cisgiordania: "Attacco dei coloni" - Quattro attivisti stranieri sono stati feriti in un attacco da parte di coloni israeliani a Ein al- Lo riporta iltempo.it

Cisgiordania, coloni israeliani attaccano attivisti internazionali: feriti tre italiani e un canadese - Quattro attivisti internazionali, tra cui tre italiani, sono rimasti feriti durante un assalto compiuto da coloni israeliani vicino a Gerico ... Lo riporta fanpage.it