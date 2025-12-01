Tre ‘figli di’ a Sanremo 2026
Nella 76esima edizione del Festival di Sanremo, in scena dal teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026, non mancheranno i ‘ figli di ‘. Tra i trenta artisti in gara, ci sono infatti Leo Gassmann, LDA e Tredici Pietro, tutti e tre nati nel segno dell’arte. Leo Gassmann a Sanremo 2026. È il figlio di Alessandro Gassmann. Proveniente da una famiglia di attori, Leo Gassmann è figlio di Alessandro e nipote dell’indimenticabile Vittorio; è nato a Roma il 22 novembre 1998. Dopo aver esordito come concorrente a X Factor nel 2018, dove è arrivato in semifinale sotto la guida di Mara Maionchi, ha vinto la categoria delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2020 con il brano Vai bene così. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dirò ai miei figli che questi erano Fedez e Marco Masini a Sanremo 2026 - facebook.com Vai su Facebook
Carlo Conti e Sanremo, le scelte psichedeliche. Gli sconosciuti, i già sentiti e tutti i “figli di” Vai su X
Festival di Sanremo 2026: spuntano i nomi di tre figlie d’arte/ “Intervisteranno i cantanti”: l’indiscrezione - Tre figlie d'arte sono pronte a sbarcare al Festival di Sanremo 2026, alla conduzione di un nuovo format legato alla kermesse: l'indiscrezione di Chi Festival di Sanremo 2026: spunta l’ipotesi di un ... Come scrive ilsussidiario.net
Sanremo 2026 Anticipazioni: tre figlie d’arte nel cast, la scelta di Carlo Conti - Carlo Conti ha deciso di introdurre una novità nella nuova edizione del Festival di Sanremo, ovvero la presenza di tre figlie d’arte pronta ad intervistare i Big in gara. Scrive comingsoon.it