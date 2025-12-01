lo sviluppo della serie Lanterns di HBO: dettagli, personaggi e possibili sviluppi. Il progetto Lanterns sta rapidamente conquistando l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori del universo DC, grazie alle prime immagini e alle indiscrezioni trapelate da una proiezione privata. La serie, incentrata sui personaggi di Hal Jordan e John Stewart, promette di portare una sorprendente interpretazione dei classici eroi, puntando su un tono più cupo, introspectivo e volto a approfondire le complessità psicologiche dei protagonisti. anticipazioni e primo sguardo: tra mood intenso e focus sui personaggi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - trailer di green lantern svela il possibile villain oscuro della dc universe di james gunn