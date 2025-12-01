Tragedia in centro | donna trovata morta in strada
Tragedia a Genova. Domenica sera, 30 novembre 2025, una donna di circa 40 anni, senza fissa dimora, è stata trovata morta in via Fieschi, nel pieno centro di Genova. Il corpo è stato trovato nei pressi di una tenda dove sembra che la donna avesse l'abitudine di passare la notte per ripararsi dal. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
