Traffico Roma del 01-12-2025 ore 20 | 30
Luceverde Roma Bentrovati traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale permangono rallentamenti e code lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma e Fiumicino e la anche in carreggiata interna rallentamenti tra Nomentana e Prenestina Andiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale anche qui coda tratti tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni in centro ricordiamo che per consentire lavori per la realizzazione della nuova stazione della metro C nuova viabilità nell'area di Piazza Venezia attenzione quindi alla segnaletica deviazioni anche per il trasporto pubblico ricordiamo che fino al prossimo 5 dicembre per lavori sulla linea a della metropolitana solo in direzione Anagnina i treni limitano la corsa Subaugusta Attiva una linea bus sostitutiva che ferma anche a Cinecittà deboli di notte su via Aurelia fino al 5 dicembre tra le 22 e le 6 del mattino successivo transito su carreggiata è ridotta tra via Pietro De Francisci e via Diego Taiani attenzione alla segnaletica lavora di notte anche sulla diramazione di Roma Sud tra 22:05 Chiusa al immissione sulla carreggiata interna del raccordo anulare per chi dalla Autosole deve proseguire verso via Appia ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Roma #viabilità chiusa al traffico via dei Fori Imperiali, deviate le linee 51-85-87 e 118. Vai su X
A Roma i problemi legati al traffico non mancano mai: tra ingorghi, Ztl e parcheggi introvabili, trovare il tempo per portare l’auto in officina può diventare una vera sfida. Come fare? Ci pensa il Centro Auto Roma Srl di Gianluca Pietrucci : "Grazie a questo se - facebook.com Vai su Facebook
Traffico Roma del 01-12-2025 ore 19:30 - Luceverde Roma Bentrovati traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale permangono rallentamenti e code lungo la carreggiata esterna ... Lo riporta romadailynews.it
Traffico Lazio del 01-12-2025 ore 09:30 - luce verde Lazio Bentrovati traffico in coda sul tratto Urbano della A24 Roma L'Aquila tra Settecamini e la tangenziale est verso Roma auto in fila ... Da romadailynews.it
Parco Leonardo, aperto lo svincolo per l’autostrada - Baccini: "Alleggerirà il carico di traffico anche su via Portuense" ... Secondo ilfaroonline.it
Traffico e viabilità su strade e autostrade d'Italia - Allerte meteo, lavori, incidenti, code e news per i tuoi viaggi. Scrive ilmeteo.it