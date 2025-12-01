Luceverde Roma Bentrovati traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale permangono rallentamenti e code lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma e Fiumicino e la anche in carreggiata interna rallentamenti tra Nomentana e Prenestina Andiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale anche qui coda tratti tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni in centro ricordiamo che per consentire lavori per la realizzazione della nuova stazione della metro C nuova viabilità nell'area di Piazza Venezia attenzione quindi alla segnaletica deviazioni anche per il trasporto pubblico ricordiamo che fino al prossimo 5 dicembre per lavori sulla linea a della metropolitana solo in direzione Anagnina i treni limitano la corsa Subaugusta Attiva una linea bus sostitutiva che ferma anche a Cinecittà deboli di notte su via Aurelia fino al 5 dicembre tra le 22 e le 6 del mattino successivo transito su carreggiata è ridotta tra via Pietro De Francisci e via Diego Taiani attenzione alla segnaletica lavora di notte anche sulla diramazione di Roma Sud tra 22:05 Chiusa al immissione sulla carreggiata interna del raccordo anulare per chi dalla Autosole deve proseguire verso via Appia ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-12-2025 ore 20:30