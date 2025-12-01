Traffico Roma del 01-12-2025 ore 16 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità lavori di potatura in via della Stazione di San Pietro fino al 20 dicembre transito su carreggiata ridotta sull'intero tratto attenzione quindi alla segnaletica è in piazzale di Porta Pia fino alle 18 circa possibili difficoltà per una manifestazione tra via Ancona e Corso d'Italia in centro ricordiamo che per consentire lavori per la realizzazione della nuova stazione della metro C nuova viabilità nell'area di Piazza Venezia quindi attenzione alla segnaletica e deviazioni anche per il trasporto pubblico che lavori di notte su via Aurelia fino al 5 dicembre tra le 5:38 del mattino successivo transito su carreggiata ridotta tra via Pietro De Francisci si è via Diego Taiani ricordiamo inoltre che fino al prossimo 5 dicembre per lavori sulla linea a della metropolitana solo in direzione Anagnina i treni limitano la corsa Subaugusta attiva unali sostitutiva che ferma anche a Cinecittà https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-12-2025 ore 16:30

