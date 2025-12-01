Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità novità per il segno europeo per le persone con disabilità da oggi richiesta in rinnovi si fanno direttamente on-line sul sito romamobilita.it tramite spid e carta d'identità elettronica o carta nazionale dei in alternativa si può presentare domanda lo sportello permessi di Roma servizi per la mobilità in via Silvio d'Amico 38 zona San Paolo lo sportello è aperto dalle 830 alle 16 occorre comunque prenotare un appuntamento chiamando Il contact Center 0657003 oppure utilizzando la app solari Q non è più possibile presentare domanda attraverso i muri quella in arrivo sarà la seconda Eco domenica della stagione autunno-inverno 20252026 in totale le domeniche sono 5 la prima c'è stata al 9 novembre ora Quella del 7 dicembre poi le altre tre date sono state fissate dalla giunta Capitolina per il 18 gennaio il 22 febbraio il 29 marzo 2026 lo stop al traffico privato come dico all'interno della fascia verde gli orari verranno indicati nell'apposita ordinanza che sarà pubblicata nei prossimi giorni sul sito comune. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-12-2025 ore 14:30