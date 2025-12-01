Traffico Roma del 01-12-2025 ore 11 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità fino alle 16 in viale di Castel Porziano è prevista la chiusura della strada nel tratto compreso tra via Alessandro Stradella e via Predoi Per quel che riguarda il trasporto pubblico sempre fino alle 16 la deviata la linea 066 anche le corse prolungate scolastiche deviazione poi anche per i collegamenti 0606 deviata scuola 065 prolungato a scuola 07070 deviata per le scuole novità per il contrassegno europeo per le persone con disabilità da oggi cambia la procedura richieste e rinnovi si fanno direttamente on-line sul sito web mobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
