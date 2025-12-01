Traffico Roma del 01-12-2025 ore 08 | 30

Luceverde Roma Ben ritrovati ancora particolarmente condizionato dal traffico il tratto Urbano della A24 auto in fila a partire da Settecamini fino alla tangenziale est in direzione della capitale traffico intenso lungo la carreggiata interna del raccordo con rallentamenti e code a tratti tra la Cassia bis e via Tiburtina è tra il bivio per Napoli e via Appia rallentata la circolazione anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e il bivio per la 24 code a tratti sulla Roma Fiumicino 3 raccordo e via del Cappellaccio verso l'Eur traffico in coda su via Flaminia e via Salaria rispettivamente tra il raccordo è via dei Due Ponti e tra Villa Spada e la tangenziale est in programma Questa mattina ho una cerimonia in Piazza Venezia per la deposizione di una corona d'alloro presso l'altare della patria dalle 11:30 alle 13:30 possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante al via da questa mattina lavori di potatura in via della Stazione di San Pietro restringimento di carreggiata sull'intero tratto il termine Day il 20 dicembre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

