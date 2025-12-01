Traffico Roma del 01-12-2025 ore 07 | 30
Luceverde Roma Bentrovati traffico in coda sul tratto Urbano della Roma L'Aquila tra Settecamini e la tangenziale est In quest'ultima direzione code a tratti per traffico anche sulla via Pontina tra Ardea e Castel Romano in direzione del raccordo anulare sul Raccordo Anulare auto in fila in carreggiata interna tra il bivio per la diramazione Roma sud e la via Appia rallentamenti anche in esterna Casilina Tiburtina si rallenta sempre per traffico sulla via Salaria e sulla via Flaminia a partire dal raccordo anulare in direzione della tangenziale est dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
