Traffico Roma del 01-12-2025 ore 07 | 30

Romadailynews.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luceverde Roma Bentrovati traffico in coda sul tratto Urbano della Roma L'Aquila tra Settecamini e la tangenziale est In quest'ultima direzione code a tratti per traffico anche sulla via Pontina tra Ardea e Castel Romano in direzione del raccordo anulare sul Raccordo Anulare auto in fila in carreggiata interna tra il bivio per la diramazione Roma sud e la via Appia rallentamenti anche in esterna Casilina Tiburtina si rallenta sempre per traffico sulla via Salaria e sulla via Flaminia a partire dal raccordo anulare in direzione della tangenziale est dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

traffico roma del 01 12 2025 ore 07 30

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-12-2025 ore 07:30

Altri contenuti sullo stesso argomento

Traffico Roma del 12-11-2025 ore 14:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità lavori in corso su canale per un intervento di manutenzione i bus ... Scrive romadailynews.it

Cerca Video su questo argomento: Traffico Roma 01 12