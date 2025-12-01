Traffico Lazio del 01-12-2025 ore 17 | 30
luce verde Lazio Bentrovati ci sono problemi su via Pontina per un incidente incolonnamenti tra l'uscita Ardea Laurentina e Fossignano Vallelata in direzione di Latina incidente anche sulla Cassia Veientana coda in uscita dalla capitale del raccordo anulare a Prima Porta ed è sostenuto il traffico a Roma lungo l'intero percorso del raccordo anulare in particolari incolonnamenti in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana Salaria proseguendo tra Nomentana e Prenestina per la situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e il bivio con la 24 Roma Teramo ci sono poi coda in uscita dalla capitale sul tratto Urbano della A24 roma-teramo causa di un veicolo in panne da Portonaccio a Viale Togliatti lavori di notte sull'autosole tra le 22 e le 6 chi proviene da Napoli non potrei mettersi sulla diramazione di Roma Nord in direzione raccordo anulare con lo stesso orario sulla diramazione Nord chiusa l'immissione sull'autosole in direzione di Firenze inoltre tra le 22 e le 5 sulla diramazione di Roma Sud chiusa il l'immissione carreggiata interna del raccordo anulare perché dalla Autosole deve proseguire verso via Appia si lavora di notte anche sulla A12 Roma Civitavecchia tra le 22 e le 6 chiusura dell'autostrada tra Torri e Cerveteri in direzione Civitavecchia pene tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-12-2025 ore 15:25 - Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti su via Pontina rimosso il ... Riporta romadailynews.it
