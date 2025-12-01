luce verde Lazio Bentrovati traffico in coda sul tratto Urbano della A24 Roma L'Aquila tra Settecamini e la tangenziale est verso Roma auto in fila lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra la diramazione Roma Nord via Tiburtina sul tratto anche un incidente possibili rallentamenti sulla A1 Roma Napoli per lavori tra Cassino e Caianello verso Napoli in programma questa sera la chiusura della A12 Roma Civitavecchia tra Torrimpietra e Cerveteri verso Civitavecchia dalle 22 alle 6 sempre in quest'orario chiuso anche l'allacciamento di Roma nord per chi proviene da Napoli Ed è diretto verso il raccordo anulare è tutto da Marina riccomi Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 01-12-2025 ore 09:30