Traffico Lazio del 01-12-2025 ore 09 | 30
luce verde Lazio Bentrovati traffico in coda sul tratto Urbano della A24 Roma L'Aquila tra Settecamini e la tangenziale est verso Roma auto in fila lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra la diramazione Roma Nord via Tiburtina sul tratto anche un incidente possibili rallentamenti sulla A1 Roma Napoli per lavori tra Cassino e Caianello verso Napoli in programma questa sera la chiusura della A12 Roma Civitavecchia tra Torrimpietra e Cerveteri verso Civitavecchia dalle 22 alle 6 sempre in quest'orario chiuso anche l'allacciamento di Roma nord per chi proviene da Napoli Ed è diretto verso il raccordo anulare è tutto da Marina riccomi Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Maltempo #Lazio, nubifragio a #Roma: traffico in tilt | VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
? #Lazio vs #Lecce #23novembre ore 18:00 #StadioOlimpico ?particolare disciplina di traffico nell'area del #ForoItalico shorturl.at/8kF48 @WazeLazio #viabiliLAZ Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-12-2025 ore 08:40 - Astral infomobilità nuovamente Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio subito un aggiornamento sulla ... Si legge su romadailynews.it
Traffico Roma del 01-12-2025 ore 08:30 - Luceverde Roma Ben ritrovati ancora particolarmente condizionato dal traffico il tratto Urbano della A24 auto in fila a partire da Settecamini fino alla ... romadailynews.it scrive
Allarme traffico, weekend infernale per chi viaggia. Bollino rosso con oltre 12 milioni di auto in strada, parte il divieto di transito - L’esodo è finito, ma questo weekend non mancheranno le partenze grazie a un meteo contrassegnato dalle alte temperature e per gli ultimi rientri prima dell’apertura delle scuole nel corso dei prossimi ... Segnala affaritaliani.it