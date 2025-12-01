Tra curiosità e aspettative Sanremo svela finalmente i Big in gara per la nuova edizione del Festival più seguito d’Italia

I l sipario su Sanremo 2026 comincia ad alzarsi: sono stati resi noti i nomi dei Big che saliranno sul palco dell'Ariston. Un momento attesissimo, che segna l'inizio ufficiale della nuova stagione sanremese e accende il dibattito tra fan e addetti ai lavori. Ecco l'elenco dei 30 cantanti in gara. Levante Terza partecipazione a Sanremo per Levante Enrico Nigiotti Cantautore toscano, Enrico Nigiotti torna in gara a Sanremo a distanza di 5 anni Fedez e Marco Masini Dopo la cover lo scorso anno di Bella stronza, Fedez e Marco Masini tornano in gara a Sanremo 2026 Nayt Per la prima volta in gara a Sanremo, Nayt è uno degli artisti più apprezzati e introspettivi della sua generazione Dargen D'Amico Terza partecipazione in gara a Sanremo per il rapper Dargen D'Amico Elettra Lamborghini Popstar, attrice, modella e presentatrice tv, Elettra Lamborghini torna per la seconda volta in gara a Sanremo 2026 Ermal Meta Grande attesa per il ritorno di Ermal Meta in gara a Sanremo 2026 Tommaso Paradiso Ex frontman dei Thegiornalisti, Tommaso Paradiso è per la prima volta in gara a Sanremo 2026 Le Bambole di Pezza Le Bambole di Pezza sono una rock band tutta al femminile per la prima volta in gara a Sanremo Luché Rapper napoletano di lungo corso, Luché è stato lo storico membro del duo Co'Sang Maria Antonietta & Colombre Maria Antonietta & Colombre sono per la prima volta tra i big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo Samurai Jay Primo Sanremo per Samurai Jay, cantautore napoletano dalle influenze urban.

