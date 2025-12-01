Totti sicuro | Un altro Mondiale senza l’Italia sarebbe un dramma Quando giocavamo noi c’erano tanti numeri 10 mente adesso…

Totti non ha dubbi: «Un altro Mondiale senza l’Italia sarebbe un dramma. Quando giocavamo noi c’erano tanti numeri 10». Le parole Impegnato a Miami per l’EA7 World Legends Padel Tour, dove ha conquistato anche il premio come miglior giocatore, Francesco Totti continua a mantenere lo sguardo sul calcio italiano. Ai microfoni di Sky Sport, l’ex . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Totti sicuro: «Un altro Mondiale senza l’Italia sarebbe un dramma. Quando giocavamo noi c’erano tanti numeri 10, mente adesso…»

