Totti indagato per abbandono di minore Ilary Blasi in un messaggio | Sei impazzito a lasciarla sola in casa?

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Totti accusato di abbandono di minore da Ilary Blasi, oggi l'udienza davanti al gip di Roma che si è riservato di decidere sulla richiesta di archiviazione. Nel frattempo la chat viene inserita agli atti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

