Totti indagato per abbandono di minore Ilary Blasi in un messaggio | Sei impazzito a lasciarla sola in casa?

Totti accusato di abbandono di minore da Ilary Blasi, oggi l'udienza davanti al gip di Roma che si è riservato di decidere sulla richiesta di archiviazione. Nel frattempo la chat viene inserita agli atti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il gip di Roma si è riservato di decidere sulla richiesta di archiviazione della procura nel procedimento che vede indagato l'ex numero 10 della Roma, Francesco Totti, accusato di abbandono di minori. La vicenda era nata dalla denuncia presentata dall'ex m

