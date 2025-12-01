Tosco Romagnola la pioggia e uno sversamento creano tamponamenti | l’avviso del Comune Fate attenzione

Pontedera, 1 dicembre 2025 – Disagi per il traffico a Pontedera a causa di uno sversamento di olio. Che unito alla pioggia delle ultime ore ha provocato diversi tamponamenti. Lo spiega il Comune. Il tratto interessato è quello tra la rotatoria di intersezione con via Pisana e quella di intersezione con via Vittorio Veneto. E’ la stessa amministrazione comunale a spiegare la situazione e a mettere in guardia gli automobilisti sul pericolo. E’ accaduto nel pomeriggio di lunedì 1 dicembre. La situazione è poi progressivamente tornata alla normalità. Le squadre comunali sono entrate in azione per togliere i residui di olio e permettere così alla circolazione di tornare normale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

