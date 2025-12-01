Toscana ancora protagonista al Giro d’Italia 2026 | la crono sulla costa festa del ciclismo

Firenze, 1 dicembre 2025 – Sono due le date che gli appassionati toscani di ciclismo dovranno segnarsi per il Giro d’Italia 2026: il 20 e 21 maggio, rispettivamente con la tappa a cronometro Massa Viareggio e con la tappa in linea tra Toscana e Liguria, la Porcari Chiavari. Torna dunque in Toscana la corsa rosa, per una festa che va al di là della semplice competizioen ciclistica. Il Giro è da sempre spettacolo e folklore, con tante manifestazioni collaterali. La presentazione si è svolta nella giornata di lunedì 1 dicembre a Roma. Svelato dunque nei dettagli un percorso entusiasmante che partirà fuori dall’Italia, dalla Bulgaria, con tre tappe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

