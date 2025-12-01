Toscana ancora protagonista al Giro d’Italia 2026 | la crono sulla costa festa del ciclismo
Firenze, 1 dicembre 2025 – Sono due le date che gli appassionati toscani di ciclismo dovranno segnarsi per il Giro d’Italia 2026: il 20 e 21 maggio, rispettivamente con la tappa a cronometro Massa Viareggio e con la tappa in linea tra Toscana e Liguria, la Porcari Chiavari. Torna dunque in Toscana la corsa rosa, per una festa che va al di là della semplice competizioen ciclistica. Il Giro è da sempre spettacolo e folklore, con tante manifestazioni collaterali. La presentazione si è svolta nella giornata di lunedì 1 dicembre a Roma. Svelato dunque nei dettagli un percorso entusiasmante che partirà fuori dall’Italia, dalla Bulgaria, con tre tappe. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
LA FORMAZIONE COMUNICATIVA DELL'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST PROTAGONISTA AL CONGRESSO SIMMED DI ROMA Il 27 e 28 novembre a Roma, l’Azienda USL Toscana nord ovest ha avuto un ruolo di rilievo nel corso del congresso SI - facebook.com Vai su Facebook
Le tappe, i campioni e le città protagoniste. La Toscana accoglie il Giro d'Italia, come prepararsi al meglio - Molto dipenderà dall'andatura che i corridori decideranno di tenere nella prima ora ... Si legge su lanazione.it
Giro d’Italia 2025, tre giorni in Toscana: tappe e date - 108 che scatterà venerdì da Durazzo in Albania troverà di tutto in Toscana quando arriverà a Siena dall’Umbria e da Gubbio, la “Città di Pietra e della ... Lo riporta lanazione.it