Tornano la mezza maratona Eufemio da Messina e la Shakespeare Run

Tornerà domenica 11 gennaio 2026 l’appuntamento con la Mezza Maratona “Eufemio da Messina” di 21,097 km, la “Shakespeare Run” di 10,548 km, la “Shakespeare Run - Young”, gare giovanili per Esordienti e Cadetti, ed il Fitwalking. La manifestazione podistica è organizzata e promossa dalla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

