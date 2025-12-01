Tornano la mezza maratona Eufemio da Messina e la Shakespeare Run

Messinatoday.it | 1 dic 2025

Tornerà domenica 11 gennaio 2026 l’appuntamento con la Mezza MaratonaEufemio da Messina” di 21,097 km, la “Shakespeare Run” di 10,548 km, la “Shakespeare Run - Young”, gare giovanili per Esordienti e Cadetti, ed il Fitwalking. La manifestazione podistica è organizzata e promossa dalla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

