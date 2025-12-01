Torna il Salone Nautico di Roma | motoscafi gommoni e gozzi invadono la Fiera di Roma

Sarà il Salone Nautico di Roma, in programma dal 6 al 14 dicembre a Fiera Roma, l’ultimo appuntamento del calendario 2025 delle fiere nautiche internazionali. L’evento, alla sua seconda edizione, è organizzato dall’Associazione Filiera Italiana della Nautica (Afina), e vedrà in esposizione oltre cento imbarcazioni, tra motoscafi, battelli pneumatici e gozzi, ma anche accessoristica, servizi e motori marini, presenti nei padiglioni 7 e 8 del nuovo quartiere fieristico capitolino. “Riportare per il secondo anno consecutivo un’esposizione nautica nella Capitale rappresenta per Afina un vero motivo di orgoglio – afferma Gennaro Amato, presidente dell’associazione organizzatrice del salone internazionale -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it