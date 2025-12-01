Torna a Milano la fiera dedicata all’artigianato e alla creatività

COMPIE 30 ANNI Artigiano in Fiera, il più importante evento al mondo dedicato agli artigiani e alle micro e piccole imprese. Dal 6 al 14 dicembre, Fieramilano Rho ospita 2.800 artigiani provenienti da 90 paesi del mondo. "In trent’anni abbiamo incontrato e fatto esporre 15mila imprese, da più di 100 paesi, e hanno visitato la nostra fiera più di 24 milioni di persone", dice Antonio Intiglietta, ideatore di Artigiano in Fiera e presidente di Ge.Fi, Gestione Fiere Milano. "È una cifra macro, ma dice della conoscenza che in questi anni abbiamo accresciuto di quella realtà che si chiama artigianato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Torna a Milano la fiera dedicata all’artigianato e alla creatività

