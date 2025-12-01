Torino fratelli picchiati e obbligati a comprare cellulari da 1.800 euro | tre arresti per estorsione
Tre italiani arrestati a Torino per estorsione e lesioni aggravate ai danni di due fratelli, costretti a sottoscrivere finanziamenti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
