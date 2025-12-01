Torino fratelli picchiati e obbligati a comprare cellulari da 1.800 euro | tre arresti per estorsione

Notizie.virgilio.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre italiani arrestati a Torino per estorsione e lesioni aggravate ai danni di due fratelli, costretti a sottoscrivere finanziamenti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

torino fratelli picchiati e obbligati a comprare cellulari da 1800 euro tre arresti per estorsione

© Notizie.virgilio.it - Torino, fratelli picchiati e obbligati a comprare cellulari da 1.800 euro: tre arresti per estorsione

Argomenti simili trattati di recente

torino fratelli picchiati obbligatiTorino, fratelli picchiati e obbligati a comprare cellulari da 1.800 euro: tre arresti per estorsione - Tre italiani arrestati a Torino per estorsione e lesioni aggravate ai danni di due fratelli, costretti a sottoscrivere finanziamenti. Segnala virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Fratelli Picchiati Obbligati