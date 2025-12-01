Tori Spelling e Brian Austin Green insieme sul red carpet
Chi si rivede. Tori Spelling e Brian Austin Green hanno sorpreso i fan presentandosi fianco a fianco alla ‘Hollywood Christmas Parade 2025’. Sul tappeto rosso, i due ex co-protagonisti di ‘ Beverly Hills, 90210’ si sono mostrati affiatati e sorridenti, come se il tempo avesse soltanto sfumato l’intesa che li ha resi celebri nella sit-com simbolo degli anni ‘90. Quel legame “oltre la recitazione”. In una recente puntata del podcast ‘9021OMG’, Spelling ha ammesso che ciò che appariva sullo schermo spesso superava la finzione. “Con Brian c’era una connessione dell’anima”, ha detto ricordando le scene d’amore tra Donna e David. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
