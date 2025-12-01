Tony Effe papà trendy | per la passeggiata con Priscilla indossa gli stivali rosa da oltre 2mila euro

Tony Effe non ha perso il suo innato animo trendy da quando è diventato papà. Per l'uscita domenicale con Priscilla ha infatti indossato degli stivali rosa iper griffati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Il brand washing di Tony Effe, l'IA e la decadenza del giornalismo, Spotify anti-musicisti e pro-Trump. A poche settimane dall'inizio della kermesse, qualcuno si è già stancato - facebook.com Vai su Facebook

Tony Effe risponde a Fedez: “Hai fatto i figli solo per postarli”. Cosa è successo (ancora) tra i due - Fedez e Tony Effe non se le sono date di santa ragione per Sanremo e stanno recuperando ora, in estate, sotto ferragosto. Scrive dilei.it

«Tony Effe e Fedez dal dissing alle vie legali: si sono denunciati a vicenda» - Da oltre un anno i due rapper si fanno la "guerra" a colpi di strofe al vetriolo e accuse reciproche sui social ... Secondo corriereadriatico.it

Giulia De Lellis, conto alla rovescia per il parto/ L’ultimo gesto di Tony Effe ha sconvolto tutti - Tutto è pronto per l’imminente parto di Giulia De Lellis e il suo compagno Tony Effe ha sconvolto tutti con un gesto in particolare Il parto di Giulia De Lellis è vicinissimo quindi tutti i fan non ... Riporta ilsussidiario.net