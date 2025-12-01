Tomb raider serie con martin bobb-seemple da all american homecoming

l'attesa serie di prime video: il videogame tomb raider si trasforma in un contesto televisivo. La piattaforma di streaming Prime Video si prepara a lanciare una nuova serie ispirata alla famosa saga di videogiochi Tomb Raider. La produzione, affidata alla visionaria creative Phoebe Waller-Bridge, promette di portare sul piccolo schermo un'avventura ricca di azione e suspense, sfruttando un franchise ormai consolidato nel panorama videoludico e cinematografico. Dopo l'annuncio ufficiale della fase di sviluppo avvenuta nel gennaio 2023, la conferma del progetto e il successivo inserimento nel catalogo Prime Video sono avvenuti nel maggio 2024.

