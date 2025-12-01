Tom cruise cult action movie conquista il pubblico con la quarta uscita teatrale in 40 anni

La piattaforma Paramount ha annunciato ufficialmente il ritorno in sala del celebre film Top Gun nel corso del 2026. Questa ri-edizione rappresenta il quarto grande ritorno nelle arene cinematografiche in oltre quarant’anni, dopo la sua prima uscita nel 1986, la versione in 3D del 2013, e la riedizione avvenuta nel 2021 prima dell’uscita di Top Gun: Maverick. le date della prossima riedizione di top gun. anno e periodo di uscita. Secondo le anticipazioni, la nuova distribuzione è prevista per il 13 maggio 2026. La data si inserisce vicina alla data di inizio del film nel 1986, con il debutto avvenuto il 16 maggio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Tom cruise cult action movie conquista il pubblico con la quarta uscita teatrale in 40 anni

