Toivonen-Cresto la Gallura e l’ultima vittoria 1986

Henri Toivonen in Gallura (ma non solo in Gallura o in Sardegna) è considerato una sorta di Dio, nonostante abbia corso la gara smeraldina solamente in tre circostanze. Il debutto fu nel 1984 al volante della Porsche bianco-blu griffata dalla Rothmans. Il finlandese arrivò in Sardegna in stampelle a causa di un incidente precedentemente avuto . 🔗 Leggi su Tuttorally.news